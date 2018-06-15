Мужчину в футболке с изображением Сталина заставили раздеться в киевском метро

В Киеве мужчину в метро заставили снять футболку с изображением Иосифа Сталина и ехать дальше голым по пояс.

Пользователь Ivan Pishta сообщил в Facebook, что инцидент произошел в метро, когда он «ехал на суд к друзьям». В это время в вагон, по его словам, «зашло какое-то существо в футболке со Сталиным».

«У мужика хреново началось утро. Это же надо было зайти в мой вагон», – говорится в сообщении.

Судя по заявлению Пишты, он собирался сжечь «реликвию». Также Пишта заявил, что, по словам пострадавшего, тот был «после операции» и поэтому просил, чтобы его не били.

Напомним, любые символы советской эпохи вызывают на Украине агрессию со стороны националистов. При этом на защиту правоохранителей рассчитывать не приходится.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате. На ЧМ в Россию не приедет королевская семья и другие официальные лица Великобритании.