МИД решил передать ОБСЕ видео издевательств над гражданами Молдавии в Одессе

МИД России направит ОБСЕ видеозапись, на которой украинские националисты издеваются над женщинами из Молдавии за то, что те приехали на Украину на машине с георгиевской ленточкой, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«МИД Украины, наверное, опять скажет, что этого не было, и во всем виновата «Кремлевская пропаганда», – заявила Захарова в Facebook.

Она рассказала, что граждане Молдавии «приехали в Одессу на арендованной машине с повязанными кем-то на антенны георгиевскими ленточками», при этом «никакой политики молдаване не замышляли».

Встреча с украинскими радикалами закончилась «разбитыми машинами, проколотыми колесами, плачущими женщинами». Захарова обратила внимание, что националисты «говорят о войне, но не из окопа».

«Война же гибридная – нормальные ребята воюют с телефоном в руке», – заявила Захарова.

Она отметила, что «примерно так же травили» представителя России в стенах ООН, а МИД Украины в ответ «сделал заявление в любимой стилистике «Вы фсе врете».

«Отправим в ОБСЕ, Дуне Миятович в качестве вещественного доказательства могучей евроинтеграции Украины. Пусть посмотрит. Она же теперь правами человека занимается», – заявила Захарова.