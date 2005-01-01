Киев ответил Захаровой по поводу угроз российскому дипломату

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12 мая, суббота  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
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Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих Фото: Егор Алеев/ТАСС
В рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности. Например, в 11 городах мундиаля могут ввести «сухой закон» и табу на оборот любого оружия, запретить жарить шашлыки и выходить на митинги. С какими еще ограничениями столкнется страна и ее жители на время ЧМ-2018? Подробности...
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Депутат Европарламента: Защитников русских школ ловят на улицах

Власти начали аресты среди сторонников русскоязычного школьного образования властиФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
«Когда на нашу первомайскую акцию пришло 10 тысяч человек – это для Риги очень много, небывалый результат, и это вызвало у властей страх, вот они и развязали войну против нас», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Мирослав Митрофанов. Такими словами он объяснил массовые преследования русскоязычных активистов властями Латвии. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
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Что будет, если оставить пенсионный возраст, как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
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День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Миллионы россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк»

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      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
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          Киев ответил Захаровой по поводу угроз российскому дипломату

             12 мая 2018, 11:14
          Фото: Olena Khudiakova/DPA/ZUMA/
          Global Look Press
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Сведения об угрозах со стороны ветеранов боевых действий в Донбассе в адрес российского дипломата в ООН являются недостоверными, заявили в МИД Украины.

          Так, официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца написала в Twitter, что информация об угрозах российскому дипломату при ООН является инсинуацией и ярким примером распространения фейков официальными лицами России.

          Напомним, в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ветераны «АТО» угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации.


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