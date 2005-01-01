Киев ответил Захаровой по поводу угроз российскому дипломату

Сведения об угрозах со стороны ветеранов боевых действий в Донбассе в адрес российского дипломата в ООН являются недостоверными, заявили в МИД Украины.

Так, официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца написала в Twitter, что информация об угрозах российскому дипломату при ООН является инсинуацией и ярким примером распространения фейков официальными лицами России.

Напомним, в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ветераны «АТО» угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации.