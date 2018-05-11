Захарова рассказала о стычке российских дипломатов в ООН со снайперами из «АТО»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ветераны «АТО» угрожали российскому дипломату, принимавшему участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации.

Захарова рассказала, что 9 мая украинская делегация проводила на площадке ООН мероприятие «по пропаганде и фейк-ньюс», которое было заявлено как часть работы комитета по информации. От российской делегации на встрече присутствовал и выступал сотрудник Департамента информации и печати МИД России, отметила она.

«Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов «АТО» – в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах ООН подошли к российскому представителю – сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Представитель МИД подчеркнула, что по ООН «бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали». По ее словам, речь шла о прямых угрозах.

Захарова отметила, что организованное постпредством Украины мероприятие является «продолжением политики Киева по запугиванию сотрудников МИД России, которые работают на информационном направлении». Дипломат напомнила, что персональные данные сотрудников департамента министерства размещены на сайте «Миротворец».

Захарова также заявила, что российская делегация сообщила об инциденте в итоговый день работы комитета, не упоминая конкретную страну. Официальный представитель МИД Украины «сама взяла слово и сказала, что они такое мероприятие проводили», отметила дипломат.



«Каково же было наше удивление, когда председатель комитета заявил, что комитет не проводил под своей эгидой никаких мероприятий», – сказала Захарова.



Российские дипломаты показали комитету копию размещенного на сайте постпредства Украины пресс-релиза, в котором проведенное в зале Экономического и социального совета ООН мероприятие было заявлено как часть работы комитета.



«Мы получили заверения от комитета, что подобные вещи будут впредь пресекаться. Эти заверения были сделаны перед всеми странами-членами, когда председатель просто был вынужден оправдываться и несколько раз повторять, что никаких мероприятий под эгидой комитета не проводилось», – добавила Захарова.

По ее словам, украинская сторона «прямо врет и обманывает страны-члены». «Получилась уникальная вещь. Проводя мероприятие, основной целью которого было противодействие пропаганде и фейк-ньюс, постпредство Украины само дало фейк-ньюс относительно того, что это являлось частью работы комитета Генассамблеи по информации», – подытожила дипломат.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса.