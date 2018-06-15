Стало известно придуманное «убийцами» обидное прозвище Бабченко

Борис Герман, подозреваемый в подготовке теракта в отношении Аркадия Бабченко его в «Глистом Глистовичем», заявил замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

«Хочу отметить, что гражданин Герман в своих разговорах и переписках Аркадия Бабченко называл условно Глист Глистович. Там прозвучало в аудиозаписи», – цитирует Тиводара издание «Гордон».

В качестве подтверждения он продемонстрировал запись переговоров Германа с киллером Алексеем Цимбалюком.

«Так это ж глист. Вообще никакой... Ну там какой-то журналюга, который ездил по горячим точкам с первой чеченской войны и там что-то гавкал по телевизору. А потом приехал на украинскую войну и сказал, что это неправильно, и перешел на украинскую сторону. А они вот таких вот ловят», – следует из фрагмента записи.

Также на записи Борис Герман жаловался Алексею Цымбалюку, что Бабченко постоянно сидит дома в Киеве и не смог поехать в Одессу, поскольку подвернул ногу. Цымбалюк предложил прийти к журналисту домой, чтобы его убить, но Герман был против.

Ранее сообщалось, что СБУ обнародовала фрагменты разговоров бизнесмена Бориса Германа с «неизвестным свидетелем». В конце мая Шевченковский райсуд Киева арестовал Германа на два месяца. До этого ранее активист «Правого сектора*» и монах Алексей Цымбалюк (иеродиакон Аристарх) заявил, что он должен был стать убийцей Аркадия Бабченко, но якобы сам сообщил о подготовке преступления СБУ.

Напомним, 30 мая глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» днем ранее, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него.