СБУ обнародовала разговоры подозреваемых в организации «убийства» Бабченко

Служба безопасности Украины обнародовала фрагменты разговоров бизнесмена Бориса Германа, подозреваемых в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, с «неизвестным свидетелем».

Замначальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что в ходе спецоперации удалось получить важные для следствия данные, свидетельствующие о том, что кроме Германа, на территории Украины действовали другие, якобы завербованные российскими спецслужбами люди. По его словам, они готовились к совершению серии террористических актов.

Тиводар привел фрагменты разговора Германа и «неизвестного свидетеля», которые, как утверждают в СБУ, «обсуждают необходимость убить Бабченко, поскольку он перешел на украинскую сторону, после того, как побывал на войне», сообщает «Украинская правда».

«Свидетель» сказал Герману, что есть человек, который готов убить журналиста, «но сложность в том, что Бабченко все время находится дома и очень редко ходит на работу». Далее «свидетель» предложил осуществить убийство дома.

Тиводар заявил, что впоследствии они обсуждали, как можно купить оружие из зоны конфликта на востоке Украины.

На записи разговора слышно, как Герман со «свидетелем» договариваются о покупке автоматов Калашникова стоимостью «300 штук», сказали в СБУ. На вопрос: «Кто покупатель? Русские?», звучит: «Да», заявил Тиводар.

«На записи слышно, что организация покушения на убийство Бабченко и других возможных жертв принадлежит российской стороне и проводится с целью дестабилизации ситуации в Украине перед президентскими выборами. При этом Герман признает себя русским резидентом в Украине», – сказал замначальника ГСУ СБУ.

Тиводар также утверждает, что решение о передаче средств «осуществлялось на уровне высшего политического руководства России». По его словам, сам Герман «четко определяет свои функции, как кассира».

«Службой задукоментовано, что Герман был посредником. Российские спецслужбы осуществляли финансирование пророссийских сил в Украине. Вспоминается партия «Умная сила», – заявил он.

Тиводар также заявил, что соорганизатором покушения на Бабченко и планирования ряда террористических атак является Вячеслав Пивоварник, сообщает «Сегодня». Кроме того, в СБУ сообщили, что установлено некий гражданин Украины «Т», который якобы курировал группу лиц в Ростове-на-Дону и в Украине.

«Есть достаточные основания для того, чтобы обоснованно подозревать гражданина «Т» в причастности к подготовке терактов. Гражданин «Т» в данное время задержан следователем. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления по статье «незаконное обращение с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами», а также в организации подготовки теракта. 8 июня гражданину Украины Пивоварнику сообщено о подозрении в совершении преступления по статьям «организация, подготовка к теракту», – рассказал Тиводар.

Он заявил, что сейчас СБУ устанавливает местонахождение Пивоварника в России.

Ранее СМИ сообщали, что Пивоварник, которого предполагаемый организатор покушения на Бабченко Герман назвал среди причастных к подготовке этого преступления, в 2012-2016 годах был гендиректором ООО «Рускон-Украина». «Рускон» опроверг связь с заказчиком «убийства» Бабченко.

До этого Шевченковский районный суд Киева арестовал Германа на два месяца, отказав ему в праве внести залог.