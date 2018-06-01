«Рускон» опроверг связь с заказчиком «убийства» Бабченко

Российский контейнерный оператор «Рускон» никак не связан с СП на Украине и неким Вячеславом Пивоварником, имя которого упоминается в деле о покушении на журналиста Аркадия Бабченко, сообщил представитель «Рускона».

«В 2012-2013 годах мы вели переговоры о создании СП с «Рускон» на Украине, однако СП не было создано в связи с экономической нецелесообразностью. Начиная с 2014 года мы к этой теме больше не возвращались», – сообщил представитель компании, передает ТАСС.

По его словам, после того, как переговоры о создании СП были прекращены, «Рускон» потребовал от украинских контрагентов по переговорам никак не использовать название или бренд «Рускона».

В четверг интернет-издание The Bell сообщило, что Пивоварник, которого предполагаемый организатор покушения на Бабченко Борис Герман назвал среди причастных к подготовке этого преступления, в 2012-2016 годах был гендиректором ООО «Рускон-Украина».

«Рускон» – крупный контейнерный перевозчик, входящий в состав транспортно-логистической группы компаний «Дело», контролируемой предпринимателем Сергеем Шишкаревым.

Напомним, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Его считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге службы безопасности Украины.

«Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию». Международная федерация журналистов назвала инсценировку убийства Бабченко неприемлемой, подчеркнув, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин заявил, что скандал с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко опозорил Украину.