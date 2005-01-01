Пранкеры выяснили реальное отношение ОБСЕ к политике Украины в Донбассе

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13 июня, среда  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Вытеснят ли беспилотники пилотируемую авиацию?Фото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
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Войну в Сирии ждет «горячее лето»

Задачи, которые в середине зимы озвучил глава Генштаба РФ, успешно решеныФото: Sana/Reuters
В Сирию приходит «горячее лето» – период важных военных операций, призванных разрубить несколько гордиевых узлов. Предварительные итоги кампании внушают оптимизм, американцам и курдам в таких условиях не позавидуешь, но жертвы со стороны Дамаска тоже неизбежны: силы Башара Асада рискуют нарваться на весьма неприятные сюрпризы. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
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В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
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Без этих скреп общество просто расползется

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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          Пранкеры выяснили реальное отношение ОБСЕ к политике Украины в Донбассе

             13 июня 2018, 17:52
          Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
          Текст: Алексей Ласнов

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          Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

          Розыгрыш для пранкеров стал неожиданностью, поскольку не они звонили в ОБСЭ, а представители Гремингера сами дозвонились им.

          «Наш номер телефона уже гуляет по кабинетам европейских чиновников, только они не знают, что мобильный принадлежит пранкерам. У нас не было задачи пообщаться с главой ОБСЕ. Но тут нам позвонили с зарубежного телефона представители главы ОБСЕ. Они думали, что звонят в приемную Пашиняна. Нас попросили организовать разговор Гремингера и премьера Армении», – цитирует «Комсомольская правда» Кузнецова.

          По его словам, пранкеры удивились, но приняли предложение. «Мы поговорили про ситуацию на Донбассе. Глава ОБСЕ сказал, что другого способа, как соблюдение Минских соглашений, он не видит. Но ситуация зашла в тупик, и не хватает политической воли Украины, чтобы пойти на уступки, которые прописаны Минскими соглашениями», – рассказал пранкер.

          Другой темой разговора стала ситуация с инценировкой СБУ убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. «Гремингер сказал, что это ужасно для Украины, и он не понимает, как Киев пошел на это», – отметил Кузнецов.

          Позднее пранкеры дозвонились до главы ОБСЕ от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, рассказав ему про «инсценировку» смерти президента Петра Порошенко.

          «Уже от имени Гройсмана мы его предупредили, что готовится новый фейк о покушении на президента Украины. Якобы в ближайшее время его убьют, потом он воскреснет, а во всем обвинят Россию. Гремингер был в ужасе. Он попросил передать Порошенко, чтобы он не занимался такими глупостями. Ведь это подорвет доверие к стране», – сообщил Кузнецов.

          Также пранкеры пообщались с Гремингером по поводу задержания российского журналиста Кирилла Вышинского. «Спросили: он преступники или заложник охоты на свободную прессу? На это глава ОБСЕ сказал, что если Украина хочет быть демократической страной, то ей лучше отпустить журналиста. И это должно удивить весь мир. Он порекомендовал отпустить Вышинского», – рассказал пранкер.

          Отметим, что слова главы ОБСЕ расходятся с официальной позицией Европы и США, которые обвиняют Россию в неисполнении Минских соглашений, что стало поводом для введения санкций. К примеру, в марте глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляла, что политика Евросоюза в отношении России может измениться в случае полной реализации минских договоренностей. При этом Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта на Украине (а значит, и минских соглашений) и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.

          Ранее Кузнецов и Алексей Столяров разыграли Бориса Джонсона, поговорив с ним от имени премьера Армении Никола Пашиняна. Глава МИД Великобритании рассказал им о вариантах новых санкций против российских олигархов.


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