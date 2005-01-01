Пранкеры выяснили реальное отношение ОБСЕ к политике Украины в Донбассе

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

Розыгрыш для пранкеров стал неожиданностью, поскольку не они звонили в ОБСЭ, а представители Гремингера сами дозвонились им.

«Наш номер телефона уже гуляет по кабинетам европейских чиновников, только они не знают, что мобильный принадлежит пранкерам. У нас не было задачи пообщаться с главой ОБСЕ. Но тут нам позвонили с зарубежного телефона представители главы ОБСЕ. Они думали, что звонят в приемную Пашиняна. Нас попросили организовать разговор Гремингера и премьера Армении», – цитирует «Комсомольская правда» Кузнецова.

По его словам, пранкеры удивились, но приняли предложение. «Мы поговорили про ситуацию на Донбассе. Глава ОБСЕ сказал, что другого способа, как соблюдение Минских соглашений, он не видит. Но ситуация зашла в тупик, и не хватает политической воли Украины, чтобы пойти на уступки, которые прописаны Минскими соглашениями», – рассказал пранкер.

Другой темой разговора стала ситуация с инценировкой СБУ убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. «Гремингер сказал, что это ужасно для Украины, и он не понимает, как Киев пошел на это», – отметил Кузнецов.

Позднее пранкеры дозвонились до главы ОБСЕ от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, рассказав ему про «инсценировку» смерти президента Петра Порошенко.

«Уже от имени Гройсмана мы его предупредили, что готовится новый фейк о покушении на президента Украины. Якобы в ближайшее время его убьют, потом он воскреснет, а во всем обвинят Россию. Гремингер был в ужасе. Он попросил передать Порошенко, чтобы он не занимался такими глупостями. Ведь это подорвет доверие к стране», – сообщил Кузнецов.

Также пранкеры пообщались с Гремингером по поводу задержания российского журналиста Кирилла Вышинского. «Спросили: он преступники или заложник охоты на свободную прессу? На это глава ОБСЕ сказал, что если Украина хочет быть демократической страной, то ей лучше отпустить журналиста. И это должно удивить весь мир. Он порекомендовал отпустить Вышинского», – рассказал пранкер.

Отметим, что слова главы ОБСЕ расходятся с официальной позицией Европы и США, которые обвиняют Россию в неисполнении Минских соглашений, что стало поводом для введения санкций. К примеру, в марте глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляла, что политика Евросоюза в отношении России может измениться в случае полной реализации минских договоренностей. При этом Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта на Украине (а значит, и минских соглашений) и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.

Ранее Кузнецов и Алексей Столяров разыграли Бориса Джонсона, поговорив с ним от имени премьера Армении Никола Пашиняна. Глава МИД Великобритании рассказал им о вариантах новых санкций против российских олигархов.