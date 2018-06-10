CNN: Россия и Китай пытаются показать альтернативу Западу

На последней встрече стран «большой семерки» разворачивался конфликт между США и Европой, а саммит ШОС проходил в «скучной» обстановке сплоченности, заявил корреспондент CNN Мэтт Риверс, отметив, что Москве и Пекину удалось показать «альтернативу» G7.

«Можно во многом утверждать, что это (саммит ШОС) – своего рода «альтернативная версия» подобных саммитов. И, конечно, таких разногласий, которые можно было наблюдать на встрече «семерки» между Европой и Соединенными Штатами, здесь не было – тут были только типичные рукопожатия», – приводит слова Риверса RT.

По его мнению, «никаких реальных новостных событий» на саммите ШОС не произошло.

Однако, добавил он, анализируя это событие, «важно не пропустить разницу между западным саммитом в рамках «Большой семерки» и этим саммитом», так как у России и Китая есть растущее желание показать «альтернативное видение глобального влияния».

«Россия и Китай многие десятилетия не ладили друг с другом несмотря на их общее коммунистическое прошлое, однако в течение последних нескольких лет Си Цзиньпин и Владимир Путин предприняли скоординированные усилия, дабы выступить более единым фронтом», – заявил корреспондент CNN.

По его словам, Россия и Китай «берут инициативу на себя, демонстрируя улыбки, рукопожатия и сотрудничество». По мнению корреспондента CNN, «символичность обстановки» очень значима.

Риверс заметил, что на встрече «семерки» отмечался разлад между Америкой и странами, входящими в число ее старейших и самых традиционных союзников.

«А вот здесь, в Китае, особенно со стороны самого Китая и России, как мне кажется, мы наблюдаем, как обе эти страны пытаются в каком-то смысле «подобрать эстафету», показать некую альтернативу, единое видение и претензию на глобальное влияние – и западные страны в эту картину не входят», – заключил он.

Ранее другие западные СМИ также заметили, что встреча «большой семерки» была сумбурной в отличие от саммита ШОС, где Китай «преподал миру урок».

Напомним, по итогам встречи в Канаде президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что разногласия между странами G7 сохраняются. Президент США Дональд Трамп в свою очередь обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи.