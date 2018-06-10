Пожар произошел на заводе BMW в Германии

Пожар вспыхнул в воскресенье на заводе автоконцерна BMW в немецком городе Ландсхут (федеральная земля Бавария).

Как сообщает Passauer Neue Presse, в одном из заводских помещений загорелись продукты с содержанием магния.

В настоящее время над районом ЧП в воздух поднимаются клубы дыма. Власти призвали жителей закрыть окна и двери, передает ТАСС.

Из-за пожара было приостановлено движение поездов на участке железной дороги между населенным пунктом Вёрт-ан- дер-Изар и Ландсхутом.