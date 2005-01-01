Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за аномальной погоды

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников в пятницу утром объявил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной ситуации в агропромышленном комплексе, связанной с аномальными погодными условиями.

«Признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную и ввести режим ЧС», – приводит его слова РИА «Новости».

Врио губернатора поручил министерству сельского хозяйства подготовить необходимые документы и создать межведомственный штаб по работе в сложившихся условиях, а также оценке последствий нынешних погодных условий.

Травников отметил, что введение режима чрезвычайной ситуации позволит принимать дополнительные решения по государственной поддержке, вести переговоры с банками, заключать договоренности о пролонгации кредитов без штрафов.

Как сообщил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, аномально холодная и дождливая погода в мае поставила под угрозу выполнение планов весенних полевых работ. Почва в области переувлажнена, а температура в большинстве районов ниже многолетних среднеклиматических норм в мае на 5-6 градусов.

Он отметил, что ежедневный яровой сев сейчас проходит ежедневно на уровне 31% от плана – засевается 37 тыс. гектаров при норме в 97 тыс. гектаров. Наиболее сложная обстановка в Ордынском районе, где выпало четыре нормы осадков, отметил региональный министр.

В целом в регионе общая площадь посевов может составить всего 82% от планируемой, добавил он. Общий валовой сбор может составить 1,8-1,9 млн тонн зерна, что хватит на внутренние потребности региона, но не для отправки на экспорт.

Травников подчеркнул, что за основу берется неблагоприятный прогноз на посевные площади и урожай, но тем не менее задача – «отсеяться максимально».

Новосибирская область входит число 20-ти ведущих регионов России по сбору зерновых.

Ранее сообщалось, что прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на 2018 год составляет 105-110 млн тонн, что меньше предыдущего прогноза в 115 млн тонн.

В начале мая в минсельхозе США заявили, что ЕС столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны России на экспортных рынках зерна. До этого стало известно, что Россия стала рекордсменом по экспорту пшеницы в 21 веке, продав за границу 36 млн тонн пшеницы.