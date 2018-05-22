Минсельхоз понизил прогноз по урожаю зерна

Прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на 2018 год составляет 105-110 млн тонн, что меньше предыдущего прогноза в 115 млн тонн, сообщил глава департамента растениеводства министерства Петр Чекмарев на совещании в Совфеде.

«Если взять из всего, что сегодня имеется по озимым, по яровым культурам, по всем прогнозам, то можно ожидать на сегодняшний день 105-110 млн тонн зерна получить в 2018 году. Вот это предварительный прогноз», – цитирует Чекмарева ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что в последние годы из-за погодных условий в России наблюдался рост по объему урожая. В этом году в ряде регионов складываются засушливые условия.

«Дальше будем мониторить ситуацию, смотреть, как завершится сев, как сложатся погодные условия», – отметил Чекмарев.

По его словам, прогноз по севу яровых в России на 2018 год составляет 53,4 млн гектар. В настоящее время культуры посеяны на площади 30,4 млн гектар, что на 4,5 млн меньше показателя на аналогичную дату 2017 года.

Также Чекмарев отметил, что в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) экспорт зерна из России может составить 35-40 млн тонн, передает РИА «Новости»

Он напомнил, что на 1 апреля у России были рекордные запасы зерна, 32,8 млн тонн.

Напомним, в начале мая в минсельхозе США заявили, что ЕС столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны России на экспортных рынках зерна. До этого стало известно, что Россия стала рекордсменом по экспорту пшеницы в XXI веке, продав за границу 36 млн тонн пшеницы.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российская пшеница замещает не только европейское, но американское и австралийское зерно.