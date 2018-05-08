Глава минобороны Армении подал в отставку

Выступая перед личным составом, исполняющий обязанности министра обороны Армении Виген Саркисян объявил о своем уходе с должности; эту информацию позднее подтвердила пресс-служба ведомства.

«Ввиду политических событий настал момент раньше предусмотренного попрощаться с вами в статусе руководителя армии. Так правильно. Министр – должностное лицо политическое, и его работа эффективна лишь в составе команды единомышленников»,– цитирует Саркисяна ТАСС.

Глава военного ведомства Армении добавил, что продолжит свое служение народу в ином статусе.

«Мы довели до завершения оснащение передовой (на границе с Азербайджаном и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, – прим. ВЗГЛЯД) системой видеонаблюдения, поставили на боевое дежурство самое современное и высокоточное вооружение, резко повысили эффективность госзакупок для нужд армии, переориентировав колоссальные средства на программы вооружения», – заявил Саркисян.

Кроме этого он подчеркнул, что за время его пребывания на посту главы ведомства было полностью пересмотрено правовое поле, принята семилетняя программа модернизации вооруженных сил, придан импульс ВПК страны.

Виген Саркисян выразил чувство гордости за то, что передает своему преемнику «более крепкую, более эффективную, более боеспособную армию» с увеличенным бюджетом.

Ранее в отставку ушли первый замминистра обороны Армении Артак Закарян и замминистра Артак Давтян.

Во вторник президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» («Исход») Никола Пашиняна премьер-министром страны. До этого национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером Никола Пашиняна. Его поддержали 11 депутатов Республиканской партии Армении, которая после этого официально ушла в оппозицию. Также сообщалось, что Пашинян назвал ситуацию в Армении «революцией любви».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД проанализировала неоднозначные итоги «революции любви».