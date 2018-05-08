Пашинян назвал происходящее в Армении «революцией любви»

Происходящее в Армении можно назвать «революцией любви», заявил претендент на пост премьер-министра страны и оппозиционер Никол Пашинян на заседании парламента страны.

«Самое активное участие в акциях протеста приняли женщины, поэтому я хочу назвать это «революцией любви», – передает ТАСС слова Пашиняна.

Пашинян также заявил, что союзнические отношения с Россией останутся приоритетом Армении. «Наши отношения должны строиться на основах дружбы, равноправия готовности решать вопросы. Военное сотрудничество с Россией - важный фактор обеспечения безопасности Армении», – цитирует Пашиняна РИА «Новости».

Армения, добавил он, сохранит членство в ЕАЭС и ОДКБ. Также страна будет выстраивать взаимовыгодные отношения с ЕС, США, Ираном, Грузией и Китаем. Но в основе внешней политики будут интересы Армении.

При этом, уточнил Пашинян, отношения Армении с США нуждаются в новом стимуле. «Мы намерены предпринять шаги, чтобы дать им толчок», – сказал он.

Кроме того, Пашинян заявил о готовности начать переговоры с руководством Азербайджана об урегулировании карабахского конфликта. «Но в то же время хочу отметить, что переговоры не могут быть эффективными, пока в них не участвует одна из сторон конфликта», – заметил он.

Ранее во вторник кандидатуру Пашиняна второй раз выдвинули «Елк», «Блок Царукяна» и «Дашнакцутюн». Если депутаты не смогут выбрать премьер-министра, парламент будет распущен.

Перед началом заседания парламента, который должен выбрать нового премьера, в Ереване прошел автопробег.

Напомним, ранее глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что правящая Республиканская партия Армении готова уйти в оппозицию в случае избрания премьер-министром страны лидера протестов Никола Пашиняна.