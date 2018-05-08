Перед зданием парламента Армении прошел автопробег в поддержку Пашиняна

Fвтомобильный пробег прошел перед зданием парламента Армении перед началом заседания, на котором должен быть выбран новый премьер.

Колонна из нескольких десятков автомобилей, в которых в основном находилась молодежь, проехала возле парламента около 11.00 (10.00 мск). Люди высовывались из окон машин, размахивали флагами и кричали, – передает ТАСС. Полиция не предпринимала никаких действий.

«Несколько десятков автомобилей с флагами подъехали к парламенту с улицы Маршала Баграмяна, перегородив движение для другого транспорта. Люди вышли из автомобилей, скандируя «Никол! Никол!» Они также кричали и хлопали в ладоши», – передает источник РИА «Новости».

Национальное собрание (парламент) Армении во вторник вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат на этот пост – лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и парламентской фракции «Елк» (Исход) Никол Пашинян.

Напомним, ранее глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что правящая Республиканская партия Армении готова уйти в оппозицию в случае избрания премьер-министром страны лидера протестов Никола Пашиняна.