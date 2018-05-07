Правящая партия Армении собралась уйти в оппозицию в случае победы Пашиняна

Правящая Республиканская партия Армении готова уйти в оппозицию в случае избрания премьер-министром страны лидера протестов Никола Пашиняна, заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Тот, кто вступает в политику, решив оставаться у власти навсегда, делает это лишь ради интереса. Нет никакой гарантии того, где будет политическая сила – во власти или в оппозиции. Естественно, мы готовы быть в оппозиции», – приводит его слова РИА «Новости».

Багдасарян пообещал, что его партия никогда не будет создавать препятствий перспективным интересам и безопасности страны республики. По его словам, отличие РПА от оппонентов заключается в том, что правящая партия готова «видеть позитивное и критиковать негатив, призывая к диалогу для решения проблем».

Он также сообщил, что у РПА сохраняется обеспокоенность по поводу возможного изменения внешнеполитического вектора страны и вопросов безопасности.

Второй тур выборов армянского премьера состоится 8 мая. Пашинян уже призвал своих сторонников приготовиться к массовым акциям протеста в случае провала его кандидатуры на выборах в парламенте.