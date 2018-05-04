Пашинян призвал сторонников готовиться к протестам в случае провала на выборах

Лидер оппозиции, кандидат на должность премьера Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников приготовиться к массовым акциям протеста в случае провала его кандидатуры на выборах в парламенте.

«Мы не можем быть спокойными, пока не зафиксируем факт избрания. Поступает различная информация об активизации разных оппозиционных сил, о возможном вмешательстве в процесс выборов. Мы проверяем все это. Контрреволюция не спит», – сказал Пашинян трансляции в своем Facebook, передает «Интерфакс».

По его словам, попытки провалить процесс голосования «обернутся для их организаторов политической смертью».

В четверг Пашинян собрал необходимое для выдвижения в премьер-министры Армении количество подписей.

Напомним, в среду глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что Республиканская партия Армении на выборах премьера 8 мая проголосует за кандидата, который получит поддержку одной трети депутатов парламента.