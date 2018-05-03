Пашинян собрал подписи для выдвижения в премьер-министры Армении

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян собрал подписи одной трети депутатов парламента, необходимые для выдвижения кандидатуры в премьеры Армении, заявил его соратник, депутат Арарат Мирзоян.

«Мы смогли собрать подписи одной трети (35) депутатов парламента. Кандидатура Пашиняна будет официально выдвинута или сегодня, или завтра», – передает ТАСС слова Мирзояна.

По конституции Армении, если во время голосования ни один кандидат в премьеры не получает достаточно голосов депутатов, следующие выборы проходят через семь дней.

Чтобы повторно выдвинуть кандидатуру, необходимо собрать подписи трети депутатов парламента.

Кроме блока «Царукян» за кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны выступили фракции «Дашнакцутюн» и «Елк».

Напомним, в среду глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что Республиканская партия Армении (РПА) на выборах премьера проголосует за кандидата, который получит поддержку одной трети депутатов парламента.