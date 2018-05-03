Пашинян собрал подписи для выдвижения в премьер-министры Армении

Взгляд
3 мая, четверг  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
Разделы

Крым совершил рывок вперед

Теперь Крым и Севастополь можно уверенно относить к субъектам РФ со средним уровнем развитияФото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press
Воссоединение с Россией подняло уровень жизни крымчан, и с этим невозможно спорить. Более того, теперь это не отсталый, а во многом среднестатистический российский регион, причем с хорошими перспективами. Многие оставшиеся проблемы должно решить скорое открытие Керченского моста, но, к сожалению, не все из них: в Крыму еще есть над чем работать. Подробности...
Перейти а раздел…

Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

Сторонники оппозиционера Никола Пашиняна парализовали работу транспорта и госучреждений по всей странеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
Сторонники оппозиции в Армении действуют все более жестко. В среду оказались перекрыты автомагистрали, нарушена работа аэропорта, остановлено железнодорожное сообщение. Эксперты отмечают, что, хотя столкновений пока нет, происходящее уже можно назвать насилием над простыми гражданами. И есть признаки того, что ситуация может только усугубиться. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
Перейти а раздел…

С украинской преступностью случилось чудо

Либо на Украине случилось чудо, либо в прокуратуре занимаются махинациями со статистикойФото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Власти Украины рапортуют о резком снижении уровня преступности, который стабильно рос три года подряд. Согласно некоторым версиям, криминала в стране теперь даже меньше, чем в довоенный период. Мотив правительства «нарисовать» себе успехов перед выборами нельзя исключить полностью. Однако у «украинского чуда» есть и другое объяснение. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Три главных вопроса о будущем Армении

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, – очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
Обсуждение: 106 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
      Подробности...

      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
      Подробности...

      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Названо имя командира разбившегося в Сирии российского Су-30СМ
          Торжественный проезд кортежа Путина на инаугурации поставили под сомнениеЛондон дал Лаврову основания заявить о похищении СкрипалейСбербанк снизил ставки по потребительским кредитамРоссия сократила поставки нефти в Европу
          «Деривация-ПВО» готова к госиспытаниямКиев решил не пускать российских журналистов на финал Лиги чемпионовКитай сделал заявление о размещении ПРО на спорных территорияхСкончалась выпавшая из окна студентка МГИМО
          Канцлер Австрии отказался приехать на инаугурацию ПутинаПушков оценил запрет на въезд в Россию скандальному польскому экспертуРоулинг извинилась за сюжетную линию в «Гарри Поттере»Молдавского экс-министра заставили извиниться за оскорбление русских

          Главная тема


          С украинской преступностью случилось чудо

          ключи шифрования


          В России могут заблокировать еще один мессенджер

          День Победы


          Российский посол отказался от встречи с британскими парламентариями 9 мая

          «просто невозможно сравнить»


          Порошенко показал, чем кормят солдат ВСУ по стандартам НАТО

          «перелом челюсти и чего-то еще»


          Опубликовано видео избиения вдохновителя Майдана

          есть жертвы


          Появилось видео падения горящей многоэтажки в Бразилии

          подарок олимпийской чемпионке


          В Японии показали акита-ину Алины Загитовой

          «внушительные возможности»


          Американские СМИ рассказали о страхе НАТО перед Су-27

          «Дротик» и наган


          В США составлен рейтинг «худших» российских пистолетов

          крах «олигарха»


          Эдуард Биров: В эпическом диспуте столкнулись две части российской элиты

          Перспективы легализации ЧВК


          Владимир Неелов: Простые русские воины, не имеющие официального статуса, меняют облик войны и её правила

          историческое соглашение


          Дмитрий Дробницкий: У главы КНДР просто нет другого выхода, кроме как «торговать» денуклеаризацией

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Пашинян собрал подписи для выдвижения в премьер-министры Армении

          3 мая 2018, 12:29

          Текст: Дмитрий Зубарев

          Версия для печати

          Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян собрал подписи одной трети депутатов парламента, необходимые для выдвижения кандидатуры в премьеры Армении, заявил его соратник, депутат Арарат Мирзоян.

          «Мы смогли собрать подписи одной трети (35) депутатов парламента. Кандидатура Пашиняна будет официально выдвинута или сегодня, или завтра», – передает ТАСС слова Мирзояна.

          По конституции Армении, если во время голосования ни один кандидат в премьеры не получает достаточно голосов депутатов, следующие выборы проходят через семь дней.

          Чтобы повторно выдвинуть кандидатуру, необходимо собрать подписи трети депутатов парламента.

          Кроме блока «Царукян» за кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра страны выступили фракции «Дашнакцутюн» и «Елк».

          Напомним, в среду глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что Республиканская партия Армении (РПА) на выборах премьера проголосует за кандидата, который получит поддержку одной трети депутатов парламента.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............