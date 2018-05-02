Правящая партия Армении сказала, за кого проголосует на выборах премьера

Республиканская партия Армении (РПА) на выборах премьера проголосует за кандидата, который получит поддержку одной трети депутатов парламента, заявил глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента», – сообщил Багдасарян, добавив, что собственного кандидата у правящей партии не будет, передает ТАСС.

Багдасарян добавил, что 8 мая Армения получит нового премьер-министра.

Он также призвал открыть дороги и магистрали и разблокировать аэропорт.

В среду утром несколько сотен студентов перекрыли центральные улицы Еревана из-за того, что парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

Протестующие также заблокировали дороги в ереванский аэропорт Звартноц, сотрудники которого присоединились к забастовке, важнейшие автомагистрали Юг – Север и Арарат – Ереван и железную дорогу.