Правящая партия Армении сказала, за кого проголосует на выборах премьера

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2 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:53  |  vz.ru
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что согласно новопровозглашённому лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определённые цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...

Три главных вопроса о будущем Армении

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...
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Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, – очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Правящая партия Армении сказала, за кого проголосует на выборах премьера

          2 мая 2018, 19:39

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Республиканская партия Армении (РПА) на выборах премьера проголосует за кандидата, который получит поддержку одной трети депутатов парламента, заявил глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

          «РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента», – сообщил Багдасарян, добавив, что собственного кандидата у правящей партии не будет, передает ТАСС.

          Багдасарян добавил, что 8 мая Армения получит нового премьер-министра.

          Он также призвал открыть дороги и магистрали и разблокировать аэропорт.

          В среду утром несколько сотен студентов перекрыли центральные улицы Еревана из-за того, что парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

          Протестующие также заблокировали дороги в ереванский аэропорт Звартноц, сотрудники которого присоединились к забастовке, важнейшие автомагистрали Юг – Север и Арарат – Ереван и железную дорогу.


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