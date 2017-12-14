В Армении остановилось движение по железной дороге

Компания «Южно-Кавказская железная дорога» объявила о временном прекращении грузовых и пассажирских перевозок из-за блокирования демонстрантами транспортных путей, сообщает пресс-служба министерства транспорта Армении.

Отмечается, что «невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров», поэтому движение временно прекращено. Сторонников оппозиции призывают отказаться от действий по блокированию транспорта стратегического назначения, передает «Интерфакс».

В пресс-службе Южно-Кавказской железной дороги сообщили, что не работает вся железная дорога.

В среду утром несколько сотен студентов перекрыли центральные улицы Еревана, из-за того что парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

Также заблокированы дороги в ереванский аэропорт Звартноц, сотрудники которого присоединились к забастовке, а также важнейшие автомагистрали Юг – Север и Арарат – Ереван.