Сотрудники ереванского аэропорта присоединились к всеобщей забастовке

Сотрудники ереванского международного аэропорта Звартноц присоединились к акции протеста, которая продолжается в Армении с 13 апреля.

Около 20 человек в спецформе, костюмах вышли из здания аэропорта и присоединились к жителям села Паракар, перекрывшим автотрассу Ереван – аэропорт Звартноц, передает «Интерфакс».

В настоящее время автомобильное движение в Ереване почти прекращено, нарушена работа метрополитена. Кроме того, жители Армении перекрыли движение по железной дороге Гюмри – Ереван. Также перекрыта автотрасса Ереван – Севан и участок автотрассы Армения-Грузия.

Перекрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Напомним, участники акций протеста вновь вышли на улицы Еревана после того, как парламент Аремении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

Сам Пашинян заявил, что в случае своего избрания на пост премьера надеется начать переговоры с ЕС по отмене виз.