Сторонники Пашиняна блокировали дороги к ереванскому аэропорту

Участники акций протеста вновь вышли на улицы Еревана после того, как парламент Аремении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра, демонстранты блокируют дороги в столице, а также шоссе, ведущие к аэропортам.

Так, несколько сот студентов в среду утром перекрыли центральные улицы Еревана. Они заблокировали улицы Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки, а также автомагистрали Юг - Север и Арарат — Ереван.

«На наш призыв откликнулись все вузы столицы. Требуем, чтобы Республиканская партия оставила власть и голосовала за народного кандидата в премьеры Никола Пашиняна», – сообщил лидер студенческого движения Давид Петросян.

Перекрытия носят стихийный характер, за исключением путей к воздушным гаваням. На подъездах к столичному аэропорту Звартноц уже скопились десятки автомобилей. Некоторые водители пытаются объезжать пикет в нарушение всех правил дорожного движения, кто-то же молча «продавливает» ряды протестующих. Полиция стянула крупные силы у дороги, ведущей в аэропорт, передает ТАСС.

«Я требую открыть проезд, дайте людям добраться в аэропорт», – призвал полковник полиции, но протестующие отказываются выполнять требования сотрудника правоохранительных органов. Ситуация остается напряженной, однако пока стражи порядка действуют максимально корректно.

Тем временем заместитель министра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян оставил свой пост из-за сложившейся в стране ситуации.

Во вторник депутаты парламента не поддержали кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей. Для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.

Сам Пашинян заявил, что в случае своего избрания на пост премьера надеется начать переговоры с ЕС по отмене виз. Днем ранее о готовности работать с новым кабмином Армении заявили США.

Между тем, по словам Пашиняна, Россия, США и Евросоюз не вмешиваются в происходящие в республике процессы, протесты являются «внутриармянским делом».