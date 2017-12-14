Лидер оппозиции Армении заявил о невмешательстве России, США и ЕС в протесты

Лидер оппозиционного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что Россия, США и Евросоюз не вмешиваются в происходящие в республике процессы, протесты являются «внутриармянским делом».

«Россия как государство, уважающее международное право, не вмешивается во внутренние дела Армении», – сказал Пашинян, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что на процессы в республике не оказывают влияния ЕС и США. «Это чисто внутриармянское дело, я уже говорил неоднократно, что у этого движения нет геополитического протеста», – отметил Пашинян.

Лидер оппозиции читает, что визиты представителей армянских властей в Москву могут быть связаны с отсутствием поддержки внутри страны. «Они хотят создать впечатление поддержки внешней», – заявил Пашинян.

Он также выразил мнение, что отмена встречи с и. о. премьера Армении Кареном Карапетяном означает, что в правящей партии страны царит неразбериха, передает ТАСС.

В пятницу утром исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, поскольку считает их бесперспективными. Пашинян в ответ заявил, что его сторонники не станут прекращать акции протеста. Также Пашинян указал, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране.