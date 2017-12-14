Лавров встретился в Москве с главой МИД Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провел в Москве встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

«Состоялась у Сергея Лаврова краткая встреча с его армянским коллегой, главой МИД Армении господином Налбандяном. Обсуждалась ситуация, в частности, на линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном», – цитирует RT официального представителя МИД России Марию Захарову.

Ранее во вторник в Кремле прокомментировали приезд делегации Армении в Москву.

Предыдущая встреча министров прошла в декабре 2017 года в Вене. Лавров и Налбандян также обсуждали процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.