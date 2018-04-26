В Кремле прокомментировали приезд делегации Армении в Москву

Кремль рассчитывает, что ситуация в Армении будет в скором времени урегулирована конституционным путем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он также ответил на вопрос о посещении делегацией Армении Кремля.

«Мы считаем, что это внутреннее дело Армении. Мы хотим надеяться, что ситуация будет как можно быстрее урегулирована в рамках конституционного поля», – передает ТАСС комментарий Пескова на акции протеста в Армении.

Он заявил также, что ему неизвестно о возможном посещении делегацией Армении Кремля.



«Мне неизвестно. Вы знаете, мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге», – сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, будет ли прибывший в Россию и. о. вице-премьера Армении Армен Геворкян встречаться только с коллегами в МИДе или может быть запланирована встреча в Кремле.

Тем временем в посольстве Армении в Москве заявили, что исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян прибыл в Москву и, как ожидается, проведет встречи с руководством России.



«Да, он прибыл в Москву, ожидаются встречи с руководством России», – передает РИА «Новости» сообщение представителя посольства.

Напомним, ранее в четверг в пресс-службе кабмина Армении сообщили, что временно исполняющий обязанности вице-премьера Армен Геворкян в четверг отправился в Россию для проведения рабочих консультаций.