Врио вице-премьера Армении выехал в Москву

Временно исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян в четверг отправился в Россию для проведения рабочих консультаций, сообщили в пресс-службе кабмина республики.

«Исполняющий обязанности вице-премьера Армен Геворкян отправился сегодня утром в Москву, где проведет рабочие консультации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«После завершения обсуждений он вечером вернется в Ереван», – добавили в кабмине.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению.

Выборы нового премьера Армении могут пройти в парламенте республики в следующую среду, 2 мая.