Названа дата выборов премьера Армении

Глава комиссии парламента Армении по государственно правовым вопросам Геворк Костанян назвал день, в который состоятся выборы нового премьер-министра республики.

«В соответствии с законодательством выборы нового премьера проводятся в течение семи дней после отставки премьер-министра», – сказал он «Интерфаксу».

Таким образом, выборы нового премьера могут пройти в парламенте республики в следующую среду, 2 мая.

Тем временем парламентская фракция правящей Республиканской партии Армении (РПА) провела заседание с участием руководителя этой политической силы – экс-премьера Сержа Саргсяна, а также исполняющего обязанности главы правительства Карена Карапетяна, на которой было решено начать обсуждения в руководящих органах по вопросу смены председателя партии.

В пресс-службе партии сообщили, что Саргсян подробно рассказал членам фракции о причинах своей отставки, а также призвал фракцию руководствоваться внутренней стабильностью и безопасностью страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению.