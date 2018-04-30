США заявили о готовности работать с новым кабмином Армении

Вашингтон готов работать с новым правительством Армении, заявил помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл в телефонной беседе с лидером протестов Николом Пашиняном.

«Правительство США готово тесно взаимодействовать с новым правительством Армении с целью укрепления армяно-американских отношений, насчитывающих историю многих десятилетий», – приводят слова Митчелла в пресс-службе возглавляемой оппозиционером партии «Гражданский договор», передает РИА «Новости».

Помощник главы американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что в ходе акций протеста силы безопасности и демонстранты и в дальнейшем воздержаться от насилия.

Ранее в понедельник Никол Пашинян высказался о том, каким должно быть правительство в республике.

Пашинян официально выдвинут кандидатом в премьеры Армении. Он остается единственным кандидатом, которого поддерживают оппозиционные фракции парламента Армении.