Карапетян решил покинуть кабмин Армении, подав в отставку

Заместитель министра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян объявил о сложении с себя полномочий, подав таким образом в отставку.

«За прошедшие восемь месяцев пытался сделать нашу страну лучше, но сейчас не могу. Пока мы на этапе разрушения – разрушения бастионов лжи и фальши. Наша страна в фундаментальной очистке», – написал Карапетян на своей странице в Facebook.

«В этой ситуации не могу оставаться безразличным. Я сложил с себя полномочия заместителя министра (не знаю, кому представить прошение)», – добавил политик.

Кроме того, во вторник о сложении депутатских полномочий заявил представитель правящей Республиканской партии Армении Григор Авалян, работавший ранее в коммерческих структурах, в том числе в компании «Гранд табако», где был коммерческим директором, передает РИА «Новости».

«Депутат Национального собрания Григор Авалян подал прошение об отставке», – говорится в сообщении спикера Национального собрания (парламента) Ары Баблояна, размещенном на парламентском сайте.

Согласно закону, отставка будет автоматически принята, если депутат не отзовет ее в течение недели. О причинах решения информации нет.

Напомним также, в прошлую пятницу лидер оппозиционного движения в Армении Никол Пашинян потребовал от врио премьера республики Карена Карапетяна покинуть свой пост, пригрозив в противном случае бойкотировать внеочередные парламентские выборы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку.