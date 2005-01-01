Пашиняна повторно официально выдвинули на пост премьера Армении

Лидер акций протестов в Армении Никол Пашинян второй раз выдвинут на пост премьер-министра страны.

«Предлагаем избрать Никола Пашиняна председателем правительства Армении», – передает РИА «Новости» слова члена возглавляемого Пашиняном фракции «Елк» (Исход) Лены Назарян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинули «Елк», «Блок Царукяна» и «Дашнакцутюн». Если депутаты во вторник не смогут избрать главу кабмина, парламент будет автоматически распущен.



После официального выдвижения кандидатуры Пашиняна планируется его выступление и ответы на вопросы депутатов, после чего состоится голосование.

Напомним, ранее глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что правящая Республиканская партия Армении готова уйти в оппозицию в случае избрания премьер-министром страны лидера протестов Никола Пашиняна.