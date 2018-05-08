Республиканская партия Армении объявила себя оппозицией

Республиканская партия Армении, которой принадлежит большинство мандатов в парламенте страны, объявляет себя оппозицией; она не войдет в правительство, которое сформирует новый премьер Никол Пашинян, сообщил вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

«Представители партии не войдут в правительство. Мы партия с идеологией, принципами, и не можем войти в правительство, будучи оппозиционной. С этого момента наша партия является оппозиционной. Мы будем работать во благо Арцаха (самоназвание Карабаха), Армении, национальных и государственных интересов страны», – передает слова Шармазанова РИА «Новости».

В то же время избранный премьер-министром Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны ждут серьезные изменения, передает ТАСС.

«Я не могу назвать конкретных имен, есть очень много кандидатов на посты в правительстве. В правительстве будут серьезные изменения», – сказал новый армянский премьер, добавив, что хочет создать правительство национального единства, однако это не значит, что все должны мыслить одинаково.

Отмечается, что он уже выразил намерение сменить министра обороны страны, а первый заместитель обороны Армении Артак Закарян подал в отставку.

«Моя политическая команда ушла в оппозицию. На ключевые посты в Минобороны должен назначить новый премьер-министр», – говорится в заявлении Закаряна.

Также свои полномочия сложил и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян.

«Я поздравляю Никола Пашиняна с избранием премьер- министром страны. Новому и всем последующим премьерам желаю удачи, стабильного правления в решающий для страны момент», – заявил он.

Тем временем на улицах Еревана тысячи людей встретили ликованием избрание Никола Пашиняна премьером Армении.

Сторонники политика начали собираться на площади Республики еще утром.

Ближайшие к площади парки – 2750-летия Еревана и сквер Хачкаров – также заполнены сторонниками Пашиняна. Люди размахивают флагами, танцуют и фотографируются друг с другом и на фоне сцены, установленной на площади.

Улицы, расположенные близ площади Революции, перекрыты автотранспортом, на самой площади дежурят полицейские и пожарные. Там припарковано множество автомобилей, на которых закреплены флаги Армении, и люди забираются на их крыши.

Напомним, во вторник национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» («Исход») Никола Пашиняна.

Ранее глава фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что 11 депутатов от фракции поддержат кандидатуру Пашиняна на пост премьера. До этого он заявлял, что Республиканская партия Армении готова уйти в оппозицию в случае избрания премьер-министром страны лидера протестов Никола Пашиняна.

Также во вторник сообщалось, что Пашинян назвал ситуацию в Армении «революцией любви».

С 13 апреля в Армении начались акции протеста, которые возглавил Никол Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции».

Парламент избрал Саргсяна главой кабмина, но менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

После в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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