Пашиняна избрали премьером Армении

Во вторник национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» («Исход») Никола Пашиняна.

За кандидатуру Пашиняна, выдвинутого фракциями «Елк», «Блок Царукян» и «Дашнакцутюн», проголосовали 59 депутатов, против – 42, сообщает РИА «Новости».

При этом в ходе голосования 1 мая Пашинян набрал лишь 45 голосов из необходимых 53.

Отмечается, что премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении.

Ранее во вторник глава фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что 11 депутатов от фракции поддержат кандидатуру Пашиняна на пост премьера. До этого он заявлял, что Республиканская партия Армении готова уйти в оппозицию в случае избрания премьер-министром страны лидера протестов Никола Пашиняна.

Во вторник сообщалось, что Пашинян назвал ситуацию в Армении «революцией любви».

Напомним, с 13 апреля в Армении начались акции протеста, которые возглавил Никол Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции».

Парламент избрал Саргсяна главой кабмина, но менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

После в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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