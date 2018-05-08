Президент Армении назначил Пашиняна премьером

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Указ опубликован на сайте президента Армении, сообщает ТАСС.

«В соответствии с избранием Никола Пашиняна в Национальном собрании 8 мая 2018 года и статьей 149 (5) Конституции назначить Никола Пашиняна премьер-министром», – следует из документа.

Во вторник национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» («Исход») Никола Пашиняна. Его поддержали 11 депутатов Республиканской партии Армении, которая после этого официально ушла в оппозицию.

Также сообщалось, что Пашинян назвал ситуацию в Армении «революцией любви».

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Пашиняну по случаю вступления в должность.

Напомним, 13 апреля в Армении начались акции протеста, которые возглавил Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции».

Парламент избрал Саргсяна главой кабмина, но менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

После в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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