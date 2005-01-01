Путин поздравил Пашиняна

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю вступления в должность, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами», – приводится на сайте Кремля текст телеграммы.

Путин выразил надежду на развитие партнерства двух стран в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

И.о. премьер-министра России Дмитрий Медведев также поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении, выразив уверенность, что развитие сотрудничества отвечает интересам стран, передает РИА «Новости».

По его словам, интересам двух стран отвечают «развитие торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях», а также укрепление интеграции в рамках ЕАЭС.

Между тем Пашинян сообщил, что планирует встретиться с Путиным уже на следующей неделе в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС.

«Конечно, я планирую встретиться с Владимиром Путиным 14 мая в Сочи», – сказал Пашинян.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассчитывают на двусторонние контакты Пашиняна и Путина на саммите в Сочи.

Ранее во вторник Пашинян был избран премьер-министром Армении. Его поддержали 11 депутатов Республиканской партии Армении, которая после этого официально ушла в оппозицию.