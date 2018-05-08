Председатель КНР провел переговоры с Ким Чен Ыном в китайском Даляне

В китайском городе Далянь прошли переговоры председатель КНР Си Цзиньпина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Переговоры прошли 7-8 мая, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

В ходе встречи Ким Чем Ын заявил, что у КНДР не будет необходимости в ядерном оружии, если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики, передает РИА «Новости».

Кроме того, Северная Корея надеется на выстраивание с США доверительных отношений посредством диалога, а также на всестороннее продвижение процесса политического урегулирования проблемы корейского полуострова.

Ранее Ким Чен Ын в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И в Пхеньяне заявлял о твердом намерении осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Напомним, на минувшей неделе лидеры Южной и Северной Кореи впервые встретились, пообещав добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Также утверждалось, что они задумались об объединении двух стран.

В четверг, 3 мая, Северная Корея выразила потенциальное согласие на уничтожение межконтинентальных баллистических ракет и на допуск наблюдателей к своему ядерному потенциалу.