Ким Чен Ын заверил Китай в стремлении к денуклеаризации

В ходе встречи с главой МИД Китая Ван И в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о твердом намерении осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщает министерство иностранных дел КНР.

«Мы твердо придерживаемся позиции о необходимости осуществления денуклеаризации полуострова, где возникла позитивная тенденция, которая благоприятно отразится на урегулировании соответствующей проблемы», – передает ТАСС сообщение МИД Китая со словами Ким Чен Ына.

Он добавил, что КНДР стремится объединить усилия с Китаем для перехода отношений двух стран «на новый этап взаимодействия». Также Ким Чен Ын высоко оценил вклад Пекина в стабилизацию обстановки в регионе.

Лидер КНДР также подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах Пхеньян не изменит своим намерениям, будет действовать по отношению к Пекину в прежнем стратегическом русле и в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее в четверг сообщалось, что Северная Корея выразила потенциальное согласие на уничтожение межконтинентальных баллистических ракет и на допуск наблюдателей к своему ядерному потенциалу.

В пятницу лидеры Южной и Северной Кореи впервые встретились, пообещав добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Также утверждалось, что они задумались об объединении двух стран.