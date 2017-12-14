КНДР выразила готовность уничтожить межконтинентальные ракеты

Северная Корея выразила потенциальное согласие на уничтожение межконтинентальных баллистических ракет и на допуск наблюдателей к своему ядерному потенциалу, сообщило японское издание «Асахи».

По словам источников издания, вопрос сроков уничтожения ядерного оружия и того, что Северная Корея может получить «взамен», обсуждалась между Пхеньяном и делегацией из США, в которую вошли сотрудники ЦРУ и американские специалисты-ядерщики, передает РИА «Новости».

Условия и способы полной денуклеаризации обсуждаются сейчас в связи с подготовкой к встрече на высшем уровне между лидерами КНДР и США.

Напомним, в ходе тайного визита госсекретаря США Майка Помпео в КНДР и его встречи с лидером Северной Кореи обсуждались перспективы проведения встречи Ким Чен Ыны с президентом США Дональдом Трампом.