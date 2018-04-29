Помпео назвал главную цель встречи с Ким Чен Ыном

Целью встречи госсекретаря США Майка Помпео с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе тайного визита в КНДР в апреле было определение перспектив для проведения его встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсуждения денуклеаризации.

«Моей задачей было определить, есть ли там реальная возможность (для обсуждения), и я верю, что она есть. Никто не знает, как в конечном счете пойдут переговоры, поскольку впереди еще масса работы», – передает ТАСС его слова.

Он выразил надежду на то, что условия, обозначенные Трампом, дадут шанс на денуклеаризацию полуострова.

Ранее сообщалось, что Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном, когда в апреле тайно посещал КНДР. Позже он рассказал о своей беседе с лидером КНДР.