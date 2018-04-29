Помпео рассказал о беседе с Ким Чен Ыном

Новый глава Госдепа Майк Помпео рассказал о своей беседе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Помпео сообщил, что «была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах», с которыми приходится иметь дело США и КНДР, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

По словам главы Госдепа, Вашингтон стремится к «полной, достоверной, необратимой денуклеаризации» Корейского полуострова. Как сказал Помпео, Ким Чен Ын выразил готовность «представить план, который поможет достичь этой цели». Госсекретарь заявил, что «только время покажет», удастся ли это сделать.

Помпео отметил «хорошую подготовку» северокорейского лидера.

«Надеюсь, я соответствовал», – сказал глава Госдепа.