Фигуристку Медведеву назвали «изменщицей» и гонят из России

Пользователи социальных сетей резко негативно реагируют на планы фигуристки Евгении Медведевой перейти к канадскому тренеру и сменить спортивное гражданство.

«Слабачка! Изменщица! Вали из России», – писали пользователи в комментариях под фотографиями и видео в Instagram Медведевой. По мнению некоторых из них, «первым звоночком» того, что Медведевой «неудобно и неуютно в России», является то, что спортсменка подписывала свои публикации по-английски, «аккаунт ведется для зарубежных фанатов».

Теперь возможность оставлять записи под снимками на странице Медведевой закрыта, но и в других социальных сетях российские интернет-пользователи негодуют из-за планов фигуристки сменить тренера и спортивное гражданство.

«Для многих из нас она уже никогда не будет российской спортсменкой!» – пишет Цхак Шольтсман.

«Медведева как крыса с тонущего корабля!» – пишет Светлана Болдырева, добавляя: «Свято место пусто не бывает! Ей в спину дышат более способные и талантливые девочки!»

«Очень некрасивая, неприятная ситуация. Вся драма в том, что она наносит большой удар по отечественному фигурному катанию, и победивших здесь, скорее всего, не будет!» – считает Владимир Харченко.

«Зазвездилась. Пусть звездует, куда хочет. Загитова намного техничнее», – добавляет Кристина Андреева.

«Слишком много сразу внимания, любви и подарков, это и портит характеры молодых, скромнее надо относиться к победам юных», – призывает Людмила Кедрова.

«Медведева вошла в мир шоу-бизнеса, много испытаний ждет ее там, ну а у тренера стоит огромная очередь девочек – без чемпионок не останется...» – пишет Rustick Isliaev.

«Так нельзя поступать со своим тренером. Первый тренер – это на всю жизнь. Они малышами знают наших детей. Они и поругают, и пожалеют. Могу сказать точно, как только спортсмен меняет тренера, как правило, это конец спортивным достижениям. В редком случае они что-то потом добиваются. (Если, конечно, это не по договоренности с самим тренером) И я считаю это предательством по отношению к тренеру. Тренер ее научила с нуля, все, что спортсменка умеет, – это благодаря тренеру, и уж точно тренер не заслуживает такого отношения», – пишет Олеся Худякова.

Некоторые пользователи видят сходство ситуации с Медведевой с популярным реалити-шоу. «Дом-2 на льду», – пишет Денис Стегов.

Многие вспоминают, как 15-летняя Алина Загитова обошла Медведеву на Играх в Пхенчхане. «Двум медведям в одной берлоге тяжело», – пишет Владимир Тер-Акопьян.

«Как же справедливо, что Алина выиграла Олимпиаду», – пишет Надя Мадаганова.

«Ну что ж. Иллюзии растаяли. Женя – гадкая девчонка. Пусть за такие поступки серебро подарком считает!» – добавляет Елена Луста.

Другие интернет-пользователи видят вину тренера в планах Медведевой попрощаться с Россией. «Тренер как вторая мать. Надо слышать детей своих, а не набирать медальки и титулы, а через них цену себе. Тутберидзе не права. Дай время раскрыться одной, потом выпускай другую. Неумно», – пишет Николай Костюченко.

Накануне тренер Этери Тутберидзе сообщила, что не может связаться с фигуристкой Евгенией Медведевой, спортсменка не отвечает на звонки и СМС. Тутберидзе заявила, что «Женя от нас ушла».

Перед этим сообщалось, что Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.