Фигуристку Медведеву назвали «изменщицей» и гонят из России

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7 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 10:38  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

Прошлая церемония вступления Владимира Путина в должность президентаФото: Родионов Владимир/ТАСС
7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация – с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.  Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...
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Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
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Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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          Фигуристку Медведеву назвали «изменщицей» и гонят из России

             7 мая 2018, 09:11
          Фото: Михаил Краснов/ТАСС
          Текст: Ольга Никитина

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          Пользователи социальных сетей резко негативно реагируют на планы фигуристки Евгении Медведевой перейти к канадскому тренеру и сменить спортивное гражданство.

          «Слабачка! Изменщица! Вали из России», – писали пользователи в комментариях под фотографиями и видео в Instagram Медведевой. По мнению некоторых из них, «первым звоночком» того, что Медведевой «неудобно и неуютно в России», является то, что спортсменка подписывала свои публикации по-английски, «аккаунт ведется для зарубежных фанатов».

          Теперь возможность оставлять записи под снимками на странице Медведевой закрыта, но и в других социальных сетях российские интернет-пользователи негодуют из-за планов фигуристки сменить тренера и спортивное гражданство.

          «Для многих из нас она уже никогда не будет российской спортсменкой!» – пишет Цхак Шольтсман.

          «Медведева как крыса с тонущего корабля!» – пишет Светлана Болдырева, добавляя: «Свято место пусто не бывает! Ей в спину дышат более способные и талантливые девочки!»

          «Очень некрасивая, неприятная ситуация. Вся драма в том, что она наносит большой удар по отечественному фигурному катанию, и победивших здесь, скорее всего, не будет!» – считает Владимир Харченко.

          «Зазвездилась. Пусть звездует, куда хочет. Загитова намного техничнее», – добавляет Кристина Андреева.

          «Слишком много сразу внимания, любви и подарков, это и портит характеры молодых, скромнее надо относиться к победам юных», – призывает Людмила Кедрова.

          «Медведева вошла в мир шоу-бизнеса, много испытаний ждет ее там, ну а у тренера стоит огромная очередь девочек – без чемпионок не останется...» – пишет Rustick Isliaev.

          «Так нельзя поступать со своим тренером. Первый тренер – это на всю жизнь. Они малышами знают наших детей. Они и поругают, и пожалеют. Могу сказать точно, как только спортсмен меняет тренера, как правило, это конец спортивным достижениям. В редком случае они что-то потом добиваются. (Если, конечно, это не по договоренности с самим тренером) И я считаю это предательством по отношению к тренеру. Тренер ее научила с нуля, все, что спортсменка умеет, – это благодаря тренеру, и уж точно тренер не заслуживает такого отношения», – пишет Олеся Худякова.

          Некоторые пользователи видят сходство ситуации с Медведевой с популярным реалити-шоу. «Дом-2 на льду», – пишет Денис Стегов.

          Многие вспоминают, как 15-летняя Алина Загитова обошла Медведеву на Играх в Пхенчхане. «Двум медведям в одной берлоге тяжело», – пишет Владимир Тер-Акопьян.

          «Как же справедливо, что Алина выиграла Олимпиаду», – пишет Надя Мадаганова.

          «Ну что ж. Иллюзии растаяли. Женя – гадкая девчонка. Пусть за такие поступки серебро подарком считает!» – добавляет Елена Луста.

          Другие интернет-пользователи видят вину тренера в планах Медведевой попрощаться с Россией. «Тренер как вторая мать. Надо слышать детей своих, а не набирать медальки и титулы, а через них цену себе. Тутберидзе не права. Дай время раскрыться одной, потом выпускай другую. Неумно», – пишет Николай Костюченко.

          Накануне тренер Этери Тутберидзе сообщила, что не может связаться с фигуристкой Евгенией Медведевой, спортсменка не отвечает на звонки и СМС. Тутберидзе заявила, что «Женя от нас ушла».

          Перед этим сообщалось, что Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.


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