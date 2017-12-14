Тренер Тутберидзе рассказала о попытках поговорить с Медведевой

Тренер Этери Тутберидзе сообщила, что не может связаться с фигуристкой Евгенией Медведевой, спортсменка не отвечает на звонки и смс; Тутберидзе заявила, что «Женя от нас ушла».

«Конечно, слухи уже нагнетались, я уже к этому моменту писала Жене, ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки, – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Первый канал. – Поэтому, посмотрев новости Первого канала, я поняла, что Женя от нас ушла».

По словам Тутберидзе, «должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия». Она полагает, что «расставание» с Медведевой, если та «выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс и звонки, наверное, неизбежно».

«Это спортсмен проявляет нежелание», – сказал тренер.

Напомним, сообщалось, что Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе. Также стало известно о сложных отношениях фигуристки и тренера. Появилась информация о планах Медведевой сменить гражданство. Спортсменка тренировалась у Тутберидзе с 2007 года. Кандидатом на роль нового наставника спортсменки назывался канадец Брайан Орсер.

Тутберидзе заявила, что у нее есть ощущение, будто канадский специалист Брайан Орсер намерен бросить ей вызов, передает «Р-Спорт».

Она напомнила о «прозвучавшем интервью (Орсера) о том, что Трусова – это краткосрочный феномен».

«Ну какой бы это не был феномен, она сделала историю», – ответила Тутберидзе, подчеркнув, что Александра Трусова «пошла и прыгнула, сделала два четверных чисто».

«Ну признай, признай, скажи, что девчонка – молодец.», – заявила она.

13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова одержала победу на юниорском ЧМ по фигурному катанию в Софии, получив рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе. В ходе исполнения произвольной программы Трусова впервые в истории исполнила два четверных прыжка – сальхов и тулуп.