Стало известно о планах Медведевой сменить гражданство

Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, сообщают СМИ.

О том, что после начала сотрудничества с известным канадским специалистом Брайаном Орсером, 18-летняя Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство, агентству «Весь спорт» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В июне Медведева завершит послесезонный отдых и переедет в Канаду.

«Также фигуристка может сменить спортивное гражданство – чтобы продлить свое участие в официальных международных соревнованиях (при конкуренции в женском одиночном катании на российском уровне это весьма актуально). Речь идет о выступлении за сборную Армении (отец Медведевой – армянин)», – говорится в сообщении агентства.

Издание напоминает, что после смены спортивного гражданства действует карантин, который составляет два года с последнего выступления и три для Олимпийских игр. Таким образом, Медведева в случае смены спортивного гражданства сможет выступать под флагом другой страны уже на чемпионате мира 2020 года. При этом Международный союз конькобежцев может разрешить спортсменке выступать и раньше.

Накануне сообщалось, что Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе. Также стало известно о сложных отношениях фигуристки и тренера.

Спортсменка тренировалась у Тутберидзе с 2007 года.