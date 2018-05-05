Стало известно о планах Медведевой сменить гражданство

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5 мая, суббота  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Учение Маркса совпало с цивилизационным кодом русского народа

Только «Почта России» отметила юбилей немецкого философа и экономистаФото: Акционерное общество «Марка»
5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Этот юбилей отмечается в России более чем скромно. Уже почти три десятилетия марксизм не является «единственно верным учением» – так что все ограничилось выпуском памятной почтовой марки. Как относиться к роли к марксизма в истории России - и есть ли у него будущее? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...

Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Стало известно о планах Медведевой сменить гражданство

          5 мая 2018, 14:12

          Текст: Ольга Никитина

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          Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, сообщают СМИ.

          О том, что после начала сотрудничества с известным канадским специалистом Брайаном Орсером, 18-летняя Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство, агентству «Весь спорт» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

          В июне Медведева завершит послесезонный отдых и переедет в Канаду.

          «Также фигуристка может сменить спортивное гражданство – чтобы продлить свое участие в официальных международных соревнованиях (при конкуренции в женском одиночном катании на российском уровне это весьма актуально). Речь идет о выступлении за сборную Армении (отец Медведевой – армянин)», – говорится в сообщении агентства.

          Издание напоминает, что после смены спортивного гражданства действует карантин, который составляет два года с последнего выступления и три для Олимпийских игр. Таким образом, Медведева в случае смены спортивного гражданства сможет выступать под флагом другой страны уже на чемпионате мира 2020 года. При этом Международный союз конькобежцев может разрешить спортсменке выступать и раньше.

          Накануне сообщалось, что Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе. Также стало известно о сложных отношениях фигуристки и тренера.

          Спортсменка тренировалась у Тутберидзе с 2007 года.


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