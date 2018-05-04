Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что фигуристка Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе.

«Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной. Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в «Самбо-70», но с другим тренером. Мы ее никогда ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, мы пытались повлиять на эту ситуацию», – сказал Лайшев, передает ТАСС.

Он отметил, что «это не совсем правильная ситуация», так как Тутберидзе «делает все для своих питомцев». «Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это – дело неблагодарное. Надо отдать должное Тутберидзе, у нее колоссальная скамейка запасных», – добавил директор.



Тутберидзе заявила, что пока не намерена комментировать уход воспитанницы.

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, двукратной чемпионкой мира и Европы, двукратной победительницей финальных этапов Гран-при. Спортсменка тренировалась у Тутберидзе с 2007 года.

В пятницу «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщал, что Медведева прекратит сотрудничество с Тутберидзе. Кандидатом на роль нового наставника спортсменки назывался канадец Брайан Орсер. Сообщалось, что фигуристка может перейти к нему во время трансферного периода, который заканчивается в мае.

В марте СМИ со ссылкой на источники заявляли, что Медведева якобы приняла решение уйти от своего тренера из-за разногласий и обдумывает смену спортивного гражданства. Медведева сказала, что эти «новости» ввели ее в ступор, и заверила, что продолжает работать с Тутберидзе.