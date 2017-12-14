Стало известно о «выяснении отношений» между Медведевой и тренером

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о сложных отношениях фигуристки Евгении Медведевой и ее тренера Этери Тутберидзе.

Лайшев сказал, что отношения у Медведевой и Тутберидзе «сложные, как в одной семье». У спортсменки и тренера «был психологически тяжелый период».

«Они выясняли отношения», – приводит RT слова Лайшева.

Лайшева отметил, что и Медведева, и Тутберидзе «остаются в одной школе, в одном клубе».

По его словам, в любых отношениях бывают спады и подъемы.

«Не мне делать какие-то выводы об их отношениях», – заявил Лайшев.

Он подчеркнул, что у Медведевой и Тутберидзе был «тяжелейший сезон», фигуристка и ее тренер «дошли до такой ситуации, когда надо что-то решать».