Джонсон призвал не сбрасывать с Ирана «оковы» ядерной сделки

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что отказ от соглашения по иранской ядерной программе будет ошибкой, так как это лучшая гарантия того, что Тегеран не получит ядерное оружие.

«Среди всех имеющихся вариантов, которые позволят убедиться в том, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет наименьшее количество недостатков», – передает РИА «Новости» заявление Джонсона в авторской статье New York Times.

Он отметил, что у соглашения есть слабые стороны, которые можно устранить, и заявил, что «будет ошибкой отказаться от ядерного соглашения и снять ограничения, которые оно накладывает на Иран».

«Только Иран выиграет от отказа от ограничений на его ядерную программу. Сейчас, когда эти оковы на месте, я не вижу возможных выгод от сбрасывания их», – написал Джонсон.



Также он подчеркнул, что Британия разделяет опасения президента США Дональда Трампа относительно «поддержки Ираном террористических группировок, поведения в киберпространстве и программы по разработке ракет большой дальности».



«Я думаю, что мы очень близки к положению, когда обеспокоенность президента Трампа будет устранена и усилено трансатлантическое единство», – написал глава МИД Британии.

Напомним, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе, то вскоре пожалеют об этом решении.

В понедельник посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок рассказал, что именно не нравится президенту США Дональду Трампу в соглашении по иранской ядерной программе.