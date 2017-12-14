Писатель Сергей Сакин найден мертвым

Тело участника первого сезона реалити-шоу «Последний герой» писателя Сергея Сакина обнаружили прохожие.

Сакина нашли в 50 метрах от того места, где он в последний раз еще живым был зафиксирован камерами наблюдения, сообщает «Ридус» со ссылкой на свои источники.

Известно, что первичный осмотр тела не показал признаков насильственной смерти. Вскрытие тела поможет установить причины смерти.

Сергей Сакин (Спайкер) пропал в ноябре 2017 года. Известно, что 40-летний писатель ехал из города Мышкин (Ярославская область) в Москву, но пропал по дороге.

Сакин был гражданским журналистом «Ридуса», написавший в соавторстве роман «Больше Бэна» (премия «Дебют» 2000 года в номинации «Крупная проза»).

В его поисках участвовали добровольцы из отряда «Лиза Алерт» и полиция.