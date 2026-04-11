Юрий Куклачев объяснил любовь одиноких женщин к кошкам

Мария Иванова

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, почему одинокие женщины часто заводят кошек, передает РИА «Новости». По его словам, эти животные помогают своим владелицам жить дольше благодаря мощной энергетике.

«Когда у человека происходит несчастье, он становится одиноким, единственное существо, которое по-настоящему его любит, – это кошечка. Кошечки обычно живут у бабушек, потому что они тянутся к одинокому человеку, чувствуют и спасают его, включая свою энергетическую силу», – поделился дрессировщик.

Артист уверен, что кошки способны пропускать через себя некие токи, забирая негатив и все то, что наносит вред человеку. Куклачев добавил, что женщина, выбравшая жизнь с кошкой, обретает верного друга, который дарит сердце, заботу и внимание.

