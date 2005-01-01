В Раде обвинили Берлин в ущемлении интересов Киева

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обвинила Германию в ущемлении интересов Киева, заявив, что газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» оставят Украину без транзита российского газа.

Гопко признала, что «остановить «Турецкий поток» уже невозможно», добавив, что этот проект «заберет (у Украины) примерно 30-40 миллиардов кубометров в год».

«Если сам «Турецкий поток» столько забирает, то у нас в остатке выходит 50 миллиардов. А это как раз то, на что рассчитан «Северный поток – 2». Тогда получается, что украинская труба вообще будет не нужна, и это значит, что Украина остается без аренды», – заявила нардеп, передает РИА «Новости».

По ее словам, Берлин, участвуя в проекте «Северный поток – 2», решает свои экономические задачи, отодвинув интересы Киева на второй план.

«Они просто попросили нас относиться к этому вопросу поспокойнее. Я уже считаю, что единственный компромисс по «Северному потоку –2», на который Украина может согласиться, это его полный запрет и недопущение строительства. Для нас это – экономически убыточный проект», – отметила Гопко.

29 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киеву не следует критиковать Берлин за участие в «Северном потоке – 2», так как Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину.

Между тем, в самом Киеве заявили, что перед запуском газопровода «Северный поток – 2» Москве, Берлину и Киеву следует заключить соглашение о гарантированных поставках газа через территорию Украины.