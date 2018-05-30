Порошенко назвал «воскрешение» Бабченко днем рождения украинской нации

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в среду миллионы людей «празднуют третий день рождения» журналиста Аркадия Бабченко как «день рождения Украины», которая «чрезвычайно классно» сдала экзамен на государственность.

«Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадия Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, чрезвычайно классно сдавшей экзамен на государственность», – написал он в своем Twitter.

Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадія Бабченка як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність pic.twitter.com/9oRbCwkQBC — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г.

При этом Порошенко заявил, что атака на Бабченко – это «желание России» дестабилизировать ситуацию на Украине, а также «показать неэффективность власти» и убить «того, кого Россия боится больше всего».

Ранее МИД России заявил, что это единственный способ украинских властей доказать свою эффективность.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».