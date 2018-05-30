В ОБСЕ осудили Украину за ложь о смерти Бабченко

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил украинские власти, предоставившие ложную информацию о смерти российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Испытал облегчение, так как Аркадий Бабченко жив! Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять верную информацию общественности», – написал Дезир в своем Twitter.

Ранее международная организация «Репортеры без границ» возмутилась инсценировкой Киевом убийства Бабченко. Бывший заместитель председателя правительства России Альфред Кох ранее назвал вредной для Украины инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, предположив, что Запад может объявить бойкот Киеву из-за этого «спектакля».

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив, а его «гибель» – часть спецоперации по предотвращению покушения на него. Позже с заявлением выступил сам Бабченко.

Во вторник вечером Киев официально заявил об убийстве Бабченко. Украинская полиция назвала даже первые версии убийства и выразила уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.